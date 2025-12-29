Россия и США будут совместно принуждать Украину к миру, что обернётся катастрофой для «свидомых» граждан.

Об этом в своём блоге заявил покинувший Украину экс-советник Леонида Кучмы, экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Президенты России и США в целом придерживаются схожих взглядов на то, что план украинцев и европейцев – это просто затягивание конфликта. И Трамп снова убедился, что российская сторона готова к политико-дипломатическому урегулированию. Именно это он предложил Зеленскому.

Практически, это Зеленскому пора сливать воду. Всё, как я объяснял: будет полный провал поездки Зеленского, ему фактически поставят ультиматум, что за его спиной всё решили. А ты или принимай, или зимуй без денег и оружия», – сказал Соскин.