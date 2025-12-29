Советник Кучмы призывает: «Если не ждёте русских, то бегите, пока есть шанс!»

Вадим Москаленко.  
29.12.2025 17:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 666
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия и США будут совместно принуждать Украину к миру, что обернётся катастрофой для «свидомых» граждан.

Об этом в своём блоге заявил покинувший Украину экс-советник Леонида Кучмы, экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия и США будут совместно принуждать Украину к миру, что обернётся катастрофой для «свидомых»...

«Президенты России и США в целом придерживаются схожих взглядов на то, что план украинцев и европейцев – это просто затягивание конфликта. И Трамп снова убедился, что российская сторона готова к политико-дипломатическому урегулированию. Именно это он предложил Зеленскому.

Практически, это Зеленскому пора сливать воду. Всё, как я объяснял: будет полный провал поездки Зеленского, ему фактически поставят ультиматум, что за его спиной всё решили. А ты или принимай, или зимуй без денег и оружия», – сказал Соскин.

«Украинцы, просто не сидите, а собирайте вещи. Ну, если ждёте московитов, то это одно дело – оказывается, здесь много таких, которые ждут.

Вещи сложили – и бегом ближе к границе, и тогда у вас появятся шансы. Пока что у вас такая возможность есть, но в ближайшее время не будет абсолютно ничего позитивного. Сейчас начнёт рассыпаться пирамида власти Зеленского», – подытожил он.

