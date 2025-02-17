Советник Кучмы: Зеленский получил прямую установку – продолжать бойню до последнего славянина
Потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене ясно дал понять, вопреки позиции администрации Дональда Трампа, его британские и американские хозяева из «неоконов» демпартии – дали добро на продолжение политики уничтожения православных славян.
Об этом на канале украинского журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины экс-советник Леонида Кучмы, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не Зеленский. Что будут делать «шахты глубинного бурения»? Они определились. Зеленский заявил в Мюнхене: никаких переговоров, никакого мира, продолжать бойню. Говорит, да, он уже знает, что Штаты ничего не дадут, будет очень тяжело, но будем продолжать бойню.
Ему дали установку: дорогой ты наш коллега, ты должен держать это стадо в состоянии [бойни], ты молодец, посадил их на цепь, они у тебя находятся на галерах, ты их нормально сделал крепостными, рабами, так никому не удавалось этих славян православных, умничка», – сказал Соскин.
По его словам, фактически, сейчас Трамп выступает против истинных хозяев Зеленского.
«Конечно, группа Зеленского опозорила трамповцев по полной программе. Но если они выступят, что Зеленский должен уйти, они должны объявить полную войну структуре, которая назначила и ведёт Зеленского.
Конечно – британцам, но не только. Это двойная структура – Британия и США, то есть Нуланд. Я смотрел фамилию, у неё – Нудельман… Но тогда же надо вернуться к вопросу 2014 года, то, что вскрылось с USAD, что дали 5 млрд. баксов на финальный этап «революции гидности», и за месяц до бегства Януковича был согласован Нуланд список правительства во главе с Яценюком, это её земеля. Тогда вообще это полный атас!», – добавил эксперт.
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