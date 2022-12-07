Советник Меркель призвал поддержать захват Украиной Крыма

Германия должна поддержать Украину, если она решит отвоевать Крым у России.

Об этом в эфире телеканала DW заявил советник бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Хойсген подчеркнул, что в 2014-м Германия хотела решить вопрос дипломатическим путем, но сейчас ситуация изменилась.

«Крым, безусловно, является частью Украины, и Украина имеет полное право отвоевать и вернуть свою территорию. Поэтому решение в данном случае должна принимать Украина. Германия очень старалась решить проблемы, которые возникли у нас с Россией во время ее первого вторжения в 2014-15 годах дипломатическим путем. Мы пытались с помощью «Минских соглашений» прийти к дипломатическому решению. Теперь Россия отодвинула все эти усилия на второй план.

Россия ведет себя очень агрессивно, несет ответственность за гибель десятков тысяч людей. Посмотрите только на Мариуполь, на то, как они его разрушили. Они разрушили его так же, как Грозный. Так что мы должны оказывать всестороннюю поддержку украинцам, и если Украина может вернуть Крым, ее необходимо поддержать», – вещал Хойсген.