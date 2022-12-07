Советник Меркель призвал поддержать захват Украиной Крыма

07.12.2022  21:10 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Крым, Общество, Политика, Провокации, Россия, Спецоперация, Украина


Германия должна поддержать Украину, если она решит отвоевать Крым у России.

Об этом в эфире телеканала DW заявил советник бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия должна поддержать Украину, если она решит отвоевать Крым у России. Об этом в...

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Хойсген подчеркнул, что в 2014-м Германия хотела решить вопрос дипломатическим путем, но сейчас ситуация изменилась.

«Крым, безусловно, является частью Украины, и Украина имеет полное право отвоевать и вернуть свою территорию. Поэтому решение в данном случае должна принимать Украина. Германия очень старалась решить проблемы, которые возникли у нас с Россией во время ее первого вторжения в 2014-15 годах дипломатическим путем. Мы пытались с помощью «Минских соглашений» прийти к дипломатическому решению. Теперь Россия отодвинула все эти усилия на второй план.

Россия ведет себя очень агрессивно, несет ответственность за гибель десятков тысяч людей. Посмотрите только на Мариуполь, на то, как они его разрушили. Они разрушили его так же, как Грозный. Так что мы должны оказывать всестороннюю поддержку украинцам, и если Украина может вернуть Крым, ее необходимо поддержать», – вещал Хойсген.

Напомним, несколько дней назад бывшая начальница Хойсген Ангела Меркель в интервью немецким журналистам заявила, что война на Украине закончится переговорами, но призналась, что «Минские соглашения» были нужны для того, чтобы Украина выиграла время и усилилась.

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