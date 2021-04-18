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18.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Д.Б., Дзен, Донбасс, Колониальная демократия, Украина
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Советник министра обороны: Флаг США – «символ нового независимого курса Украины»

Новости Украины

Шум вокруг передвижения украинской военной техники к Донбассу специально раздувался Россией, чтобы скрыть собственные, куда более масштабные маневры по стягиванию сил к украинской границе.

Об этом по видеосвязи из оккупированной украинскими карателями Авдеевки в интервью «Апострофу» заявил внештатный советник министра обороны Украины Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поддержка от наших западных союзников – это поддержка в рамках достаточно ограниченных программ вооружения, это помощь, тоже ограниченная, инструкторов, это помощь диаспор. Флаг за мной – это такое свидетельство помощи наших диаспор (украинский флаг с нарисованным молодым Тарасом Шевченко – ред.) То есть, и всё. Большая часть всей этой кампании относительно переброски войск (видеокадры эшелонов с украинской бронетехникой – ред.) – это, в действительности, Россия прикрывает свои собственные военные манёвры вокруг наших границ, и всё это тоже операция прикрытия», – рассказал пропагандист.

«Я, кроме украинского флага за вами, вижу ещё американский», – заметила телеведущая.

«Здесь, на Донбассе, американский флаг – это один из символов нового украинского независимого курса, курса, который подальше от России. Тут это тоже один из символов такого сопротивления», – объяснил Бутусов.

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