Советник министра обороны Украины: Армия не готова к большой войне

17.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В случае возобновления на Донбассе полномасштабных боевых действий украинская армия вступит в противостояние с даже худшей по некоторым параметрам готовностью, чем в 2014 году.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил внештатный советник министра обороны Украины Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, если будет большая война, много вещей 2014 года повторятся. На фронте очень хорошо видно, что руководство государства не уделяет серьёзного внимания военным реформам, я уже не буду говорить о политических, реформах правосудия, экономических, из-за которых нам не хватает денег на всё необходимое», – пожаловался Бутусов.

«Я так понимаю, что начнётся, не дай Бог, снова, как в 2014-м – волонтёры собирают деньги на броники, на приборы ночного видения, всё это отвозят машинами на фронт, там оно раздаётся, там оно собирается», – уточнила ведущая.

«Можете не сомневаться, – подтвердил пропагандист. – Никаких программ массовых закупок беспилотников для обеспечения пехоты не реализовывается государством. Обеспечение манёвренным автотранспортом, который нужен на фронте, джипами, не обеспечивается государством. Приборы-тепловизоры, оптические приборы разведки, которые необходимы, обеспечивается в абсолютно мизерном, далёком от потребности войск, и волонтёры тут абсолютно незаменимы».

При этом он добавил, что появилась проблема нехватки боеприпасов, чего не было в 2014 году.

«2014 году их было намного больше на складах. После семи лет войны, да ещё и подрывов нескольких складов, у нас боеприпасов стало намного меньше. И тут не могут волонтёры их или сделать, или закупить. Это государство должно решать этот системный вопрос, и вопрос этот не решается», – сказал Бутусов.