Советник первого главы ДНР рассказал о способах сопротивления в информационной войне

Новости Украины

На фоне последних событий со взрывами и атаками Крыма информационное пространство праведно гудит, однако нагнетает и без того непростую обстановку. Тем не менее, можно соблюдать несколько правил, чтобы не превратиться в оружие в руках противника.

Об этом в эфире «Соловьев Live» высказался советник первого главы ДНР Александра Захарченко, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это нормально. Люди остаются людьми, и отчего-то неизвестного и страшного впадают в паническое состояние. Учитывая, мы же часто ссылаемся на опыт Великой Отечественной войны, в отличие от той ситуации, наше общество остаётся информационно открытым. Все мероприятия по закрытию гадюшников и откровенно вражеских «Эхо Москвы» и так далее – это капля в море. За эти годы в структуре войны произошло единственное изменение, но для нас ключевое: появилась внутриполитическая орбита. У противника появилась возможность воздействовать напрямую и очень быстро на внутреннюю политику своего противника», – сказал Казаков.

Он подчеркнул, что в паническом состоянии люди становятся управляемыми при помощи страхов. Это настолько элементарное воздействие, что противник даже усилий не затрачивает: «несколько слов, и мы толпой ломанулись в сторону пропасти».

«Рекомендация первая. Необходимо всегда оставаться самим собой, не становиться частью толпы. Частью народа нужно оставаться, а не частью толпы, большая разница. Чтобы, находясь под информационной атакой оставаться самим собой, нужно цепляться за понятные и очевидные вещи. Прежде всего, это семья, потому что это то, что вы знаете в этом мире лучше всего. Поиграйте с детьми, поговорите с ними, если они взрослые, отвлекитесь от информационного потока, внутри которого мы находимся всё время бодрствования. Второе, надеюсь, хватит образа объяснить, меня научили этому старые каратисты первой волны советские. Это у них называется «состояние воды». Представьте, что вы в потоке воды, вы отдаётесь потоку и сами становитесь водой. Это возможность вернуть равновесие, что самое главное, и включить голову. Потому что в состоянии паники мы не думаем. Эмоция является ключом от нашего мозга, неважно, хорошая или плохая. Главное – ввести в эмоционально-возбуждённое состояние, что называется «всё пропало» и так далее. В этот момент отмычка вскрыла мозг, и туда можно сделать закладки, и они делаются. Против нас воюют настоящие профессионалы, очень опытные, это я не про Украину», – говорил эксперт.

Он пояснил, что на данном фронте противником являются англосаксы – британцы с многовековым опытом манипулирования людьми в колониях и высокотехнологичные американцы, которые собрали опыт со всего мира. Казаков подчеркнул, что противостоять этому нужно даже не столько ради победы, сколько ради сохранения себя как личности.

«Следующее, в этом агрессивном информационном потоке нужно воспользоваться главным правилом скалолаза. Принцип вертикального передвижения в том, что он всегда должен быть зафиксирован на трёх точках, свободная только одна. Чтобы переместить правую руку наверх, левая рука и обе ноги должны быть жёстко зафиксированы на выступах. Потом зафиксировал правую руку, и можно передвинуть левую ногу. Но всегда обязательные три точки опоры из четырёх. То же самое. Если вы увидели новость, картинку, призыв, стихотворение, даже кино, которое вас травмирует, вы понимаете, что прямо руки тянутся к клавиатуре, сдержите себя, примите состояние воды и сделайте, как скалолаз, найдите ещё три подтверждения этой новости из других источников. Дождаться брифинга Минобороны – это для тренированных людей, потому что иногда нужно ждать сутки. Найдите, чтобы это были разные люди, используйте поисковики, даже в том смысле, что пройдёт время, время это важно. А там глядишь – и руки уже не на клавиатуре. И, самое главное, включить разум», – посоветовал политтехнолог.

Он также обратил внимание на то, в каком уравновешенном состоянии находятся российские военные.

«Посмотрите на то, что трындят укровоенные и их околовоенные политики. Они сами это разгоняют: мы ракету по Москве и всё такое. Наши военные, слава Богу, хранят это сосредоточенное состояние, и, в первую очередь, ставят вопросы с точки зрения войны эффективности нанесения ударов, а не сатисфакции и не удовлетворения чувства мести. А во-вторых, сохранения жизни людей – будь то солдат и офицеров на фронте, будь то нас тут, в тылу. Наша армия в этом смысле в великолепной форме, что касается интеллектуальной и психологической составляющей. Давайте не будем в этом смысле ей мешать. Потому что, возьмём другое, особенно мужчины, представьте, если вы в паническом состоянии… находится солдат в окопе – что будет с ним и его товарищами? Вообще ничего хорошего. Прежде всего, вся история в этих окопах становится непредсказуемой. А это начало конца, на самом деле. Так почему мы думаем, что мы можем тут сидеть и плескаться эмоциями в тылу, стучать по клавиатуре пальцами и разгонять эту всю дурь? Они там воюют, молодцы, держатся, а мы тут на расслабоне растечёмся мыслью по древу, расскажем верховному главнокомандующему, как надо воевать, и при этом на каждый «пук» нашего противника будем реагировать: «Всё! Мы проиграли!» – призвал Казаков.