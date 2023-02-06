Советник первого главы ДНР заступился за депутата Госдумы Матвейчева

Советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков обратил внимание на разразившуюся в российском сегменте ссору, когда патриотически настроенные блогеры и журналисты набросились на депутата Госдумы, политолога Олега Матвейчева за его не совсем корректное по форме высказывание о том, что «турбо-патриоты» могут стать инструментом для майдана в России.

В частности, критиков разозлила фраза «в очередной раз случится что-то типа Изюма или Балаклеи», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зацепившись за несколько высказываний Матвейчева (я согласен, что несколько опрометчивых, ему тоже надо было внимательнее следить за словами), поэтому фраза, что случится «какой-нибудь ещё Изюм», она действительно некорректна. Матвейчев сказал о том, что внутриполитическую опасность в России представляют собой так называемые турбо-патриоты. На него навалилась большая группа патриотических блогеров и журналистов, размазав вообще его, хотя Олега размазать невозможно, я его знаю. Давайте, посмотрим на эту полемику, это, конечно, была не полемика, это был мордобой, который впору было бы назвать западной технологией отмены. Матвейчев в своём высказывании говорил исключительно во внутреннеполитической логике. Он сказал, что наши турбо-патриоты, можно сказать, радикальные патриоты, этот термин циркулирует, являются единственной силой, при помощи которой наш враг может в России устроить майдан, натравив турбо-патриотов на власть, военно-политическое руководство, которое, на их взгляд, недостаточно радикально, которому не хватает решимости, которое отказывается мстить за любой удар и так далее», – обрисовал ситуацию Казаков.

Эксперт подчеркнул, что в политической логике Матвейчев не сказал ничего нового.

«Он выступил как «капитан очевидность», потому что об этом говорили неоднократно у нас, в США, в Европе, в Киеве. Что – поскольку либералы кончились в России, коммунисты взяли паузу, то единственной протестной силой, которую можно спровоцировать, являются патриоты, которым всего мало, которые хотят больше, которые хотят ядерным оружием шарахнуть по Лондону и Вашингтону, превратить в радиоактивную пустыню Украину и прочее. Об этом не один месяц говорят аналитики во всём мире. Размышляя в политической логике, он оценил это, разумеется, как рискованную повестку, она действительно рискованная. На Матвейчева накинулись, обвиняя его в том, что он готовит почву для репрессий. Мама дорогая. Это сова на глобус однозначно. Те, кто набросились на Матвейчева, думали в другой логике. Весь конфликт вырос из того, что люди говорили в разных логиках. Матвейчев, который десятилетиями работает на ниве внутренней политики, говорил о внутриполитической повестке, о тех вызовах, которые могут появиться у нас в ближайшее время, и он в этом смысле абсолютно прав, он технологически прав, именно поэтому наши враги об этом говорят», – отметил он.

«Цитирую наших врагов – давайте из последних сил, 300 танков, полтора вертолёта, завезём поляков, устроим им ещё раз Балаклею и Изюм, Купянск и Красный Лиман и выведем в России на улицы патриотов, которые скажут: всё, долой министра, долой начальника Генштаба и в конце концов долой главнокомандующего. Я что-то новое рассказал? Нет. И вдруг один, второй, десятый, пошли перепосты, на усиление, больше эмоций, докрутим до конца, и всё, уже «репрессии начинаются», обыски. Нигде ничего не начнётся. Никаких переворотов в России не будет, никаких майданов не будет», – заключил Казаков.