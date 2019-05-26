Советник погибшего Захарченко объяснил, почему армия ДНР не пошла в наступление
Погибший глава ДНР Александр Захарченко был более самостоятельным, чем в то время президент Украины Петр Порошенко, однако без санкций и помощи Москвы донецкая армия не могла пойти в наступление, которого ждали измученные обстрелами жители прифронтовых территорий.
Об этом во время встречи с читателями в МХАТ заявил советник Захарченко, писатель Захар Прилепин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Чтобы выяснять степень самостоятельности Захарченко, нужно понимать степень самостоятельности Порошенко, степень самостоятельности европейских государств, степень самостоятельности чего угодно. Надо понимать, что мир в целом не очень самостоятелен. Поэтому, если поймать Александра Владимировича за руку и сказать, что вот здесь он был не самостоятелен, что он не мог организовать наступление на Украину, ну это же совершенно очевидно. Мы его к этому побуждали, я побуждал, но понятно, что это была бы чистая авантюра, которая ничем хорошим бы не закончилась. Об этом говорили-говорили мы год, два и какие-то вещи придумывались, но, конечно же, без экономической помощи одного соседнего государства, это было крайне невозможно», – заявил Прилепин.
ДНР, по словам Прилепина, не могла экономически вытянуть большую войну с Украиной: «В моем понимании степень независимости Захарченко была выше, чем степень независимости Петра Порошенко во многих ситуациях: в идеологической, в политической, еще в какой-то. Конечной независимости, конечно, не было, но и возможности для этого не было. Не может республика, где живет 2,5-3 миллиона человек, воевать со страной, у которой 30-36 миллионов человек. Это просто физически невозможно. Конечно, это Спарта, но не до такой степени. Экономически она не могла потянуть такое противостояние, что бы ни говорили наши взвинченные московские патриоты».
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