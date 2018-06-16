16.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Советник Порошенко: Европа – в сговоре с Путиным

Европа вступила в сговор с российским лидером Владимиром Путиным Путиным. Об этом сегодня в украинском еженедельнике «Зеркало недели» пишет советник президента Украины Владимир Горбулин.

«Те, по сути – кулуарные, договоренности, которых Меркель достигла с Путиным в Сочи, те заявления, которые были ими сделаны в отношении стран Восточной Европы, – все это и есть контуры новых сговоров. Важно отметить: эти решения принимались вовсе не какими-нибудь политиками из «Альтернативы для Германии» или очередными «путинверштехерами» (Putinversteher) – это позиция того же канцлера Германии. «Северный поток-2» для Германии – это выбор стратегического партнерства – США или Россия. Похоже, что свой выбор Берлин сделал», – пишет Горбулин.

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Он указывает на то, что меняется политика Франции, Италии, Австрии, которые также демонстрируют готовность сотрудничать с Россией. По мнению украинского эксперта, эти тенденции повлияют на ход переговоров в «нормандском формате», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Германия и Франция — два гаранта минского процесса. И если до последнего времени их участие в Нормандской четверке было фактором, сдерживавшим Россию, то теперь мы вполне можем оказаться перед угрозой того, что Кремль перехватит инициативу в этой группе, и Нормандский формат начнет работу против Украины (не явно конечно, но предъявляя Украине все больше претензий)», – пишет Горбулин.

При этом он признает, что согласие Германии на строительство газопровода «Северный поток-2» продиктовано не только «немецким политическим эгоизмом», но и серьезной изношенностью украинской газотранспортной системы.

«Абстрактный эмоциональный разговор о «предательстве ценностей» лучше заменить куда более предметным разговором на тему гарантий для Украины после запуска «Северного потока-2» или о возможных точках для компромисса между нашими странами по этому вопросу», – пишет Горбулин.