Советник Порошенко льет бальзам на души великороссов

19.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Патриотам, считающим, что внешняя политика России непоследовательна и неактивна, а поддержка русских на Украине слишком нерешительна, стоит почитать сегодняшнюю статью секретаря Совбеза Украины времен Леонида Кучмы и нынешнего советника президента Порошенко Владимира Горбулина в украинском издании «Зеркало недели».

В обширном тексте он рисует масштабную картину экспансии России на пассивную и зацикленную на собственных проблемах Европу.

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«Европа все больше уходит в собственные дела, почти незаметный в прошлом году минский процесс окончательно отошел на второй план, а давление России (в т.ч. сугубо военное) нарастает. Причем последнее действительно приобретает серьезный масштаб, свидетельствующий о планомерной подготовке Москвы к возможной войне, где Украина может оказаться не единственной целью», – начинает запугивать Горбулин.

Он предрекает поглощение Россией не только Белоруссии, Украины и Казахстана, но и чуть ли не всей Европы.

«Программа максимум – это не только установление контроля над странами Балтии, создание зон нестабильности в Польше, Румынии, Болгарии, Греции, но формирование таких же зон в Германии, Франции, центральных и южных странах ЕС. Подготовка к этому идет полным ходом. И это не только подогрев протестных акций по всей Европе, но создание военизированных формирований. Россия занята организацией подпольных вербовочных и военно-образовательных пророссийских центров по всему континенту (например, Международный центр боевой и специальной подготовки «Волк», чьи филиалы существуют во многих европейских странах). Развернутая пророссийская сеть обширна и серьезна», – уверен советник Порошенко.

Противопоставить Европе абсолютно нечего, уверен он. Санкционная политика достигла своего предела, а на расширение мер ЕС не пойдет.

«Российская экономика в целом адаптировалась к санкционному режиму, фактическая милитаризация экономики (при сохранении Западом путей обхода им же введенных санкций) делает этот режим малоэффективным. Запад так долго приберегал «санкционные козыри» (вроде отключения России от системы SWIFT) на «черный день», что сейчас, даже в случае их использования, они не возымеют должного действия: РФ начала готовиться к новому вызову с 2015 г. и, вероятно, потенциально готова ответить на него. Россия внутренне закрывается, отрезая некритичные для жизнедеятельности связи с миром. И это тоже следует считать признаком возможной подготовки к войне», – пишет Горбулин.

Понятно, что для такой доминирующей на континенте державы не составляет проблемы повлиять на предстоящие украинские выборы.

«Ряд кандидатов в президенты и политических партий не просто ориентированы на Россию, а полностью растворены в ее внешнеполитических целях. Среди потенциальных соискателей президентского звания и будущих кандидатов в депутаты – явные либо латентные агенты влияния России, для которых она пытается создать необходимые условия для победы. Вмешательство Москвы в ход избирательных кампаний грозит стать беспрецедентным. Неслучайно некоторые наши западные партнеры не рискуют формировать планы двухстороннего сотрудничества до окончания выборов», – пишет Горбулин.