08.12.2018
 
Политика, Скандал, Украина
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Советник Порошенко облажался в телеэфире

Советника президента и министра обороны Украины Юрия Бирюкова пристыдили за разговор по телевидению на «языке оккупанта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире ток-шоу «Народ против» одиозный депутат Игорь Мосийчук напомнил, что главными лозунгами Петра Порошенко накануне выборов являются «армия, язык и вера».

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«Президент завесил Украину билбордами «Вера. Язык. Армия». Я абсолютно поддерживаю все эти три тезиса и считаю, что они не могут быть предметом политической рекламы – это фундамент украинской нации. Но попросите вашего шефа, чтобы он на эфиры, если он поднимает вопросы языка, [выставляет спикера] который говорит по-украински», – заявил Мосийчук.

«Я разговариваю на украинском языке», – попытался оправдаться русскоязычный манкурт Бирюков.

«Тогда вы проявляете неуважение к украинской нации, потому что, как советник президента, который всю страну завешал билбордами «Вера. Язык. Армия», говорите специально на русском языке, специально на языке оккупанта, агрессора. Вы подставляете своего шефа», – резюмироал Мосийчук.

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