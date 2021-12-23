Советник премьера сообщил, что украинские хлебопекарни оказались под угрозой закрытия

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Новости Украины

Рост цен на газ привел к остановке значительной части промышленных предприятий Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевскому интернет-изданию «Апостроф» сообщил советник премьер-министра Украины по энергетическим вопросам Юрий Бойко.

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«Сейчас из-за резкого роста цен на газ, значительное количество промышленных предприятий либо уже остановились, либо могут остановиться», – сказал советник премьера.

По его словам, на Украине в краткосрочной перспективе ожидается не повышение, а значительное снижение потребления газа.

«И сегодня правительство размышляет над тем, чтобы предложить схему компенсации затрат на закупку газа хотя бы для наиболее важных предприятий, обеспечивающих базовые потребности общества. Например, хлебопекарен, значительное количество которых работают на газе. Допустить их остановку мы не имеем права», – говорит Бойко.