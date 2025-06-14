Советник президента Польши: Украина подрывает свое место в цивилизационной семье народов

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Вопрос членства Украины в НАТО нужно отложить в сторону.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил советник президента Польши, бывший посол при НАТО Томаш Шатковский …

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Он отметил, что при обсуждении вопроса членства в Украины в НАТО порой забывали, что позиция Польши отличается от украинской.

«Есть и вопросы, которые поднимались во время кампании. Они не связаны с вопросом войны, а с цивилизационными вопросами, о которых говорил новый избранный президент. Сюда входят вопросы эксгумации. Во-первых, нужно выполнить основы цивилизации, такие как захоронение убитых. Это должно быть условием для того, чтобы относиться к кому-то как к цивилизованному члену общества. Вопрос захоронения невинных жертв и участников боевых действий — это вопрос, который является частью нашей цивилизации. Тот, кто этого не делает, подрывает свое место в цивилизованной семье народов», – сказал Шатковский в эфире телеканала TV Trwam.

Он считает, что для НАТО наиболее важный вопрос сегодня – увеличение расходов на оборону.

«Все остальные вещи следует отложить в сторону, начиная с вопроса членства Украины в НАТО. Если будет война, все знают, что Украина не станет членом НАТО», – резюмировал советник польского президента.

Напомним, что Украина всячески препятствует польской стороне проводить эксгумацию погибших в ходе Волынской резни, устроенной бандеровцами.