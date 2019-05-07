Советник Путина признал катастрофу: «Украину сдали без боя»

07.05.2019, Москва, Олег Кравцов

На Украине Русский мир уступил геополитическим противникам свою существенную часть, а Москва фактически подыграла преступлениям киевского режима.

К такому выводу в публикации на сайте «Изборского клуба» приходит российский экономист, политик, советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.

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По его словам, «последовательное и принципиальное невмешательство во внутренние дела Украины развязало руки американским спецслужбам и западным агентам влияния, которые руками выращенных ими же неонацистов совершили разгром Русского мира в Малороссии, Новороссии и Карпатороссии».

«Стоило «русскому медведю» повести хотя бы бровью, неонацистский сброд и их олигархические хозяева немедленно поджали бы хвост в страхе перед общенародным восстанием 20 миллионов проживающих на Украине русских людей. И не было бы тогда ни бомбёжек Донецка, ни массовых убийств жителей Донбасса, ни раскола Церкви», – полагает Глазьев.

«Главный вывод: Русский мир понёс катастрофические потери, сдав почти без боя геополитическим противникам свою существенную и, не побоюсь сказать, по многим признакам (от климата до научно-технического потенциала) наилучшую часть. Пятилетняя оккупация Украины американскими спецслужбами под прикрытием марионеточного режима Порошенко стала завершающим этапом системной работы, которую они вели четверть века при попустительстве России», – отмечает политик.

Он подчеркивает, что оккупация Украины русофобскими силами стала возможной только вследствие российского попустительства.

«Мы не только принципиально не вмешивались и не пытались противодействовать геноциду русского населения Украины, но и фактически подыгрывали преступлениям киевского режима — признавая Порошенко президентом, а узурпировавшую власть Верховную раду — парламентом», – пишет Глазьев.

Автор утверждает, что РФ повелась на провокации американских марионеток, вводя санкции против Украины.

«В ответ на антироссийские действия контролируемых США киевских властей мы вводили санкции против всей Украины, не понимая, что они бьют прежде всего по ориентированному на Россию населению южных и восточных областей «незалежной». Достаточно взглянуть на список попавших под российские санкции предприятий и граждан Украины, среди которых оказалось немало наших партнёров и союзников», – пишет экономист.

Эксперт предлагает для предотвращения разгрома Русского мира осознать неразрывное единство с той частью русского народа, который сегодня безмерно страдает от притеснений на Украине.

«Мы не должны обольщаться видимостью благоприятных перемен в поведении врага. Нам нужно проводить системную политику освобождения Украины от русофобствующего неонацистского режима в интересах её собственного народа. Понятную, легитимную, открытую, последовательную и честную. И тогда может произойти чудесное преображение власти», – резюмирует Глазьев.