Советник Путина рассказал, чем закончились многочасовые дискуссии с украинскими коллегами

04.02.2019, Москва, Максим Карпенко

Членам Евразийского экономического союза необходимо разработать единую идеологическую повестку.

Об этом в рамках заседания Генерального совета Ассамблеи народов Евразии заявил советник президента России Сергей Глазьев.

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По его словам, на примере Украины ясно видно, к чему приводит «цивилизационный выбор», ориентированный на «европейские ценности» и однополые браки, а не на реальное экономическое развитие страны.

«Стоит какой-то червоточине завестись в общественном сознании, и все наши экономические расчеты рушатся. Я вспоминаю, мы вели многочасовые дискуссии с украинскими коллегами, мы им говорили: «Будете в Евразийском экономическом союзе, у вас буде плюс 10 миллиардов в обороте и дополнительно 3-4% подъема экономической активности, а останетесь за бортом – у вас будет катастрофа». Сегодня Украина лидирует по падению экономической активности, минус 15% по падению ВВП. Нам отвечали: «Вы правильно все считаете, наши экономисты подтверждают, но у нас другой цивилизационный выбор».

Причем, на вопрос, а в чем же этот цивилизационный выбор – братоубийственной войне, которая сейчас развернулась там, или в однополых браках – в чем европейский выбор заключается? Ответа внятного никто давать не мог, но этот национал-сепаратизм, обильно вскармливаемый из Вашингтона, дал свои плоды, и мы видим катастрофу, которой конца и края не видно. И вся причина заключается в том, что мы недооцениваем идеологическую составляющую нашей деятельности по евразийской интеграции.

Даже у нас, в Евразийском экономическом союзе мы наблюдаем попытки формирования исторических антимифов, где абсолютно, без всякого основания, сочиняются русофобские потуги переписывания истории. Этот яд взаимного недоверия и вражды проникает в поры общественного сознания и, к сожалению, вызывает деструктивные процессы», – заявил Глазьев.