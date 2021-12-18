Советник Санду потребовал объявить персоной нон-грата посла России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдовы Ион Гузун потребовал объявить посла России в Молдове Олега Васнецова персоной нон-грата за то, что он присутствовал на инаугурации президента Приднестровья Вадима Красносельского.

Об этом Гузун написал в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Персона нон-грата – Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Молдова. Нужно формальное решение», – написал Гузун.

Он также разразился оскорблениями в адрес главы Православной Церкви Молдовы митрополита Владимира за то, что тот направил Красносельскому поздравление в избранием.

«Один сепаратист, другой поет и ездит на машине с правительственными номерами», — написал Гузун.

Администрация президента Молдовы поспешила откреститься от слов советника. Пресс-секретарь Майи Санду Сорина Штефырцэ заявила, что идея Гузуна является его личным мнением.

«Майя Санду опять не при делах. Но советника не накажут и не выгонят со службы. А это значит, что Санду на деле разделяет эти взгляды. Просто, пока что предпочитает не говорить об этом. Чуть позже, потерпите», – прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале депутат молдавского парламента Богдан Цыдря.

Его слова подтверждает комментарий МИД Молдовы по поводу участия Волошина в инаугурации (это слово молдавские дипломаты заключили в кавычки) президента Приднестровья.

«Хотим напомнить, что так называемые «президентские выборы» в приднестровском регионе являются нелегитимными и противоречат конституционным основам Молдовы. В связи с этим участие главы дипмиссии Российской Федерации в подобных действиях рассматривается Министерством иностранных дел и европейской интеграции как недружественная акция. Присутствие иностранных дипломатов в деятельности, которая может быть использована в пропагандистских целях, никогда не внесет положительного вклада в урегулирование приднестровского конфликта или в развитие двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении. Эта позиция будет доведена до сведения посла Российской Федерации в ближайшее время», – говорится в заявлении.

Молдавские наблюдатели возмущены лицемерием и двойными стандартами МИД. Широко известно, что с Красносельским неоднократно встречались посол США, представитель ЕС и другие западные дипломаты. Однако по этому поводу никаких заявления молдавских властей не было.

«Ребята, вы совсем с головой не дружите? В Тирасполь регулярно едут даже западные послы. Даже Дерек Хоган, великий и святой, встречался в Тирасполе с Красносельским. И что-то я не помню, чтобы вы предлагали объявить Хогана или Михалко персонами нон грата. Ваши американские и европейские друзья смеются над вами и крутят пальцем у виска», – написал политолог Эрнест Варданян.

Сенатор РФ Алексей Пушков пригрозил Молдове проблемами с поставкой газа.

«Помимо явно враждебного характера этой выходки, возможно, согласованной с вышестоящим руководством, ее авторы, вероятно, плохо подумали о последствиях такого шага. Ведь следующий раз при задержке оплаты российских поставок газа со стороны Кишинева все может сложиться иначе, чем сложилось в ноябре, когда Москва отнеслась к этому весьма снисходительно. Только что Китай обозначил Литве ответные – и очень жесткие – шаги за политический выпад Вильнюса в его адрес. С подачи СЩА ответные экономические меры становятся не исключением, а нормой в мировой политике. Их перестают стесняться. С волками жить, как в поговорке, приводит к неизбежным выводам», – написал Пушков.

На прошлой неделе власти Молдовы депортировала из аэропорта Кишинева 10 российских политологов и общественных деятелей, направлявшихся на выборы в Тирасполь. Госдума РФ готовит официальное обращение по этому поводу.