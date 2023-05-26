Советник Тихановской: Неизвестно, кто первым дотянется до российского ТЯО

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Украина должна бороться против размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии, поскольку в случае смерти президента страны Александра Лукашенко оно может быть использовано.

Об этом в интервью украинскому «Радио НВ» заявил советник самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской Франак Вячорка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представьте себе, Лукашенко умирает, исчезает, например. Хранилища с ядерными ракетами контролирует пара сотен российских солдат. У нас образуется вакуум власти. Неизвестно, кто первым дотянется до этих ракет и сможет их запустить. Все это может создать катастрофичную ситуацию для мира. Про это нужно говорить. Как это будет выглядеть на практике, мы не знаем, но нужно сделать все, чтобы предотвратить само размещение ядерных ракет на нашей территории», – взывал Вячорка.

Он уверяет, что перспективы смерти Лукашенко обсуждают даже в его окружении.

«Врачи старались-старались, но Лукашенко выжил. Я думаю, что в любом случае вся эта ситуация с его исчезновением показала, насколько хрупка вертикаль власти. Все эти разговоры, что делать, кто будет принимать участие, очень не нравятся Лукашенко. Раньше было табу на разговоры про жизнь «после Лукашенко». «Бессмертие» Лукашенко культивировалось годами, но потом мы увидели, что он смертен, и даже много кто из его окружения этой смерти очень ждет», – вещал Вячорка.