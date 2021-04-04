Советник Тихановской сбежал из эфира русофоба Муджабаева

27.04.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Советнику самопровоглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской Франаку Вячорко приходилось постоянно оправдываться перед ведущим меджлисовского телеканала АТР, вещающего из Киева, русофобом Айдером Муджабаевым.

Экстремист не прекращал отчитывать змагара за недостаточно жесткую позицию в отношении России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, что для украинцев, которые в войне, очень важно, чтобы ты сразу занял позицию. Все-таки решайся: ты или с нами, или с ними. Но Беларусь в данный момент, чтобы выжить, выдержать, победить, должна вести себя осторожно. Наша революция должна пройти между молотом и наковальней, не потеряв суверенитет», – мямлил Вячорка.

Муджабаев не успокоился и принялся укорять советника за то, что его подопечной потребовалось полгода, чтобы признать Крым украинским.

«Есть проблема. В нашем протесте важно не раскалывать общество. Потому что именно то, что делает Лукашенко. Поэтому все темы, которые разъединяют белорусское общество мы целенаправленно обходим», – оправдывался Вячорко.

Видя, что Муджабаев готовится задать очередной острый вопрос, он заявил, что его выгоняют из помещения (он выходил в эфир из штаб-квартиры ОБСЕ), и ему нужно время, чтобы переподключиться из другого места.

Отсутствовал Вячорко 10 минут. Все это время Муджабаев развлекал аудиторию историями про то, как он с приятелем наезжал на российскую организацию в ОБСЕ, за что получил замечание от председательствующего. Потом этот человек, по словам меджлисовца, подсаживался за стол к российской делегации и «подливал там вино».

«ОБСЕ – некомфортная организация для людей, которые не подчиняются России», – рассуждал Муджабаев.

Тем временем эфир подходил к концу, а Вячорко все не появлялся. Он позвонил за несколько минут до конца передачи, но тут выяснилось, что на АТР не работает «Скайп». Поэтому очередные острые вопросы, которые Муджабаев озвучивал во время своего монолога, остались без ответов.