Советник Тихановской унёсся стремглав от русскоязычной пары

Елена Острякова .  
29.09.2023 20:38
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Идиотизм, Мова, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Советник самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской Франак Вячорка испуганно сбежал от русскоязычной пары в каком-то шведском городе.

Инцидент произошел, когда он давал интервью ютуб-каналу «Обычное утро», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Советник самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской Франак Вячорка испуганно сбежал от русскоязычной пары в...

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Вячорка давал интервью в режиме видеосвязи из уличного кафе. За его спиной встал покурить мужчина. На половине сигареты его заинтересовала белорусская мова Вячорки, и он стал периодически поворачивать голову в сторону советника Тихановской.

Длилось это недолго, потому что к мужчине вышла его спутница с пепельницей и они уселись за столик. Но тут выяснилось, что пара русскоязычная. Белорусы всполошились.

«Там некий Карлсон прилетел из России», – тревожно заметил ведущий.

Вячорка подскочил.

«Не вижу. Видите, россияне…», – пробормотал он и выскочил из кафе.

«А чего вы думаете, что это россияне. Ну и что, что они по-русски говорят», – попыталась успокоить мужчин вторая ведущая.

«Белорус бы себя так не вел. Просто бы посмотрел, ага, там что-то происходит. А этот стоял, курил и глядел в камеру. Нагло спросил: а шапку мою ты взяла?», – пояснил свои дешевые конспирологические выводы ее коллега.

Тем временем Вячорка успел отбежать от кафе к уличному вазону и установил телефон в основании какого-то растения. Там змагары и продолжили разговор.

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