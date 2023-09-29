Советник Тихановской унёсся стремглав от русскоязычной пары

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Советник самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской Франак Вячорка испуганно сбежал от русскоязычной пары в каком-то шведском городе.

Инцидент произошел, когда он давал интервью ютуб-каналу «Обычное утро», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Вячорка давал интервью в режиме видеосвязи из уличного кафе. За его спиной встал покурить мужчина. На половине сигареты его заинтересовала белорусская мова Вячорки, и он стал периодически поворачивать голову в сторону советника Тихановской.

Длилось это недолго, потому что к мужчине вышла его спутница с пепельницей и они уселись за столик. Но тут выяснилось, что пара русскоязычная. Белорусы всполошились.

«Там некий Карлсон прилетел из России», – тревожно заметил ведущий.

Вячорка подскочил.

«Не вижу. Видите, россияне…», – пробормотал он и выскочил из кафе.

«А чего вы думаете, что это россияне. Ну и что, что они по-русски говорят», – попыталась успокоить мужчин вторая ведущая.

«Белорус бы себя так не вел. Просто бы посмотрел, ага, там что-то происходит. А этот стоял, курил и глядел в камеру. Нагло спросил: а шапку мою ты взяла?», – пояснил свои дешевые конспирологические выводы ее коллега.

Тем временем Вячорка успел отбежать от кафе к уличному вазону и установил телефон в основании какого-то растения. Там змагары и продолжили разговор.