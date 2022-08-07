Советник Тихановской жалуется: Мы стали на Украине изгоями

В Киеве с недоверием относятся к верхушке белорусской оппозиции, сбежавшей на Запад.

Об этом в интервью «Еврорадио» заявил советник смопрозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской Франак Вячерко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы начали, к сожалению, с большого процента недоверия. Еще с начала войны у них было такое отношение, что с оппозиционными белорусами не надо иметь дел, Лукашенко – хоть и плохой парень, но мы с ним имели бизнес. Война, конечно, многим раскрыла глаза, что Лукашенко не может быть союзником и бизнес-партнером, но все еще хватает наивности среди многих влиятельных людей, что Лукашенко еще переиграет Путина», – сказал Вячерко.

По его словам, сотрудники офиса Тихановской так же, как рядовые беглые змагары испытывают в Киеве большие юридические трудности, которые возрастают после каждого удара по ВСУ, когда в результате все белорусы попадают «под каток».

«Наши сотрудники также имеют проблемы. У нас тут нет исключений. К сожалению, у всех, кто имеет белорусский паспорт, сейчас проблемы на Украине. Есть и примеры дискриминации на бытовом уровне.

Есть большая степень недоверия ко всем белорусам. Я не знаю, сколько должно пройти времени, и что мы должны как свободная Беларусь сделать, чтобы это исправить. К сожалению то, что делают Лукашенко вместе с Путиным, уничтожает доброе имя белорусов, они делают нас изгоями», – сказал Вячерко.