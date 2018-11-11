Советник Захарченко: Бойкот выборов – игра в пользу врагов Донбасса

11.11.2018, Москва, Михаил Рябов

Жители Донбасса не должны поддаваться на призывы бойкотировать проходящие сегодня в ЛДНР выборы, поскольку низкая явка будет на руку врагам республик.

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Об этом заявил Александр Казаков, советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, напомнив, что «посольство США на Украине официально призвало жителей ЛДНР бойкотировать выборы».

«Жителям Донецкой Народной Республики. Получил сотни вопросов по поводу бойкота выборов. Отвечаю. Как бы вы ни относились к этим выборам, как бы вы ни относились к кандидатам, бойкот выборов в условиях войны – это игра на руку врагам. Не нравится один кандидат – голосуйте за другого. Не нравится другой – голосуйте за третьего. Но на выборы надо идти. Это вопрос легитимности Республики как таковой. Той Республики, за которую Александр Захарченко и тысячи бойцов положили свои жизни. У меня всё», – написал Казаков в своем блоге.