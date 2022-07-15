Советник Захарченко оценил информацию о «миллионе украинских мобилизованных»

15.07.2022  20:31 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украинская армия несет потери больше 50% личного состава. В таких условиях физически не хватает потенциала для восстановления боеспособности частей – людей сначала нужно обучить, добиться слаженности, а потом уже бросить на фронт.

Об этом в эфире телеканала «НТВ» заявил бывший советник первого главы ДНР Александра Захарченко, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия несет потери больше 50% личного состава. В таких условиях физически не хватает...

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«Мобилизационный потенциал украинской армии, конечно, иссякает, это для всех очевидно, для Киева, Вашингтона, Лондона, и для нас. Все разговоры про «миллион» – это сказки для взрослых по одной простой причине. Они будут их набирать, мы будем их убирать. Этот процесс не остановим», – отметил он.

«Месяц назад нормальные командиры с украинской стороны говорили о том, что у них нет потенциала для восстановления боеспособности частей в итоге потерь. Потому что, когда военное соединение теряет свыше 70% личного состава, оно восстановиться не может. Не хватает людей для того, чтобы новобранцев обучить, добиться слаженности, и снова на фронт. А там везде потери больше 50%. То есть это нереальная ситуация и не надо никого пугать этими миллионами», – заключил Казаков.

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