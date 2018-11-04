Советник Захарченко признался, что не может сказать всю правду

04.11.2018, Москва, Михаил Рябов

Александр Казаков, советник погибшего лидера ДНР Александра Захарченко, начал работу над серией очерков о событиях последних четырех лет после начала Русской весны, однако признался, что не может рассказать сейчас всю правду.

«Начал писать воспоминания за последние четыре с лишним года. Долгая дорога в Донецк; Русская Весна; Александр Захарченко; Что будет? Это главы.

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И уже сейчас понимаю, что придётся делать две редакции. Всю правду можно будет только когда-нибудь позже рассказать. Слишком близко я был к центрам принятия решений в этой истории. А вся правда может навредить. Это как с обозначением конечных целей той войны, которую мы сейчас ведём.

Парадокс гибридной войны: если мы обозначим цели, мы проиграем. Шанс на победу есть только в том случае, если противник не знает, чего мы на самом деле хотим добиться. Это вам не Великая Отечественная, когда все понимали с самого начала, что мы должны взять Берлин, чтобы задушить гидру в логове. Сейчас иначе, так как война другая.

То есть сначала буду писать воспоминания, а потом принимать решение по именам, событиям, словам. И сам себя редактировать», – пояснил Казаков в своем блоге.