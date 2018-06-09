09.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Минский процесс, Мнение, Украина

Советник Захарченко рассказал о единственном шансе на мир в Донбассе


Не стоит надеяться на то, что мировое сообщество признает, что Украина саботирует взятые на себя обязательства по выполнению Минских соглашений. Необходимо принуждать Киев к выполнению подписанного документа.

Об этом во время передачи «ПолитКухня» заявил советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если смотреть на всё с точки зрения минскооптимизма, то на что рассчитывают минскооптимисты? На то, что рано или поздно мировое сообщество официально признает, что Украина нарушила Минские соглашения. Они заявляют, что они их не нарушают. С чем это сопоставимо? Например, завтра правительство Великобритании признаёт, что они сами отравили Скрипаля, а ЕС и США вместе с Совбезом ООН признают, что Украина нарушила Минские соглашения, поэтому кирдык Украине. И то, и другое не произойдёт. И то, и другое можно сделать только силовым методом, и не обязательно при помощи оружия. Это может быть силовое давление при помощи шантажа и угрозы в дипломатическом плане. Но это можно получить только в атакующих действиях – и в дипломатии, и на поле боя. Принуждение к Минску – это единственный шанс. В противном случае Запад будет вот так смотреть на Украину», – отметил он.

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