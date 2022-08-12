Советник Зе-офиса признал, что заявления о контрнаступлении были враньём

12.08.2022  12:49 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Дзен, Пропаганда, Украина
Новости Украины

Заявления о «перемогах», «контрнаступлениях» и «спецоперациях» ВСУ направлены на то, чтобы вызвать панику в российском обществе.

Это в эфире 24 канала признал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявления о «перемогах», «контрнаступлениях» и «спецоперациях» ВСУ направлены на то, чтобы вызвать панику в...

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По словам Подоляка, в первую очередь, такими психологическими операциями украинцы пытаются воздействовать на военных и гражданское население в Крыму.

«Мы, вообще, правильно себя ведем – мы же информационно мудрые. То есть, мы о вещах, которые действительно важные, меньше говорим, а про такие абсолютно ИПСошные вещи, про пропагандистские вещи мы публично проговариваем.

Почему? Потому что мы умеем работать. То есть, стратегически и тактически говорить о спецоперациях, которые планируют наши военные, планирует Генштаб, нет смысла, вы же понимаете. Зачем уведомлять врага о том, что мы задумали или что мы будем делать?

А о вещах, которые могут вызвать панические настроения в российском обществе, оккупационном, давайте называть так, потому что это не общество, это оккупационное общество – там есть и военная часть оккупации, и гражданская часть оккупации, они же просто забирали наши дома, здания, квартиры – я имею в виду Крым, если мы говорим. Потому это правильное поведение», – заявил Подоляк.

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