Советник Зеленского назвал российских олигархов, которые «виноваты перед Украиной»

Новости Украины

Война на Украине якобы была выгодна ряду бизнес-сообществ России, которые планировали получить полный контроль над предприятиями, работающими на территории Украины, однако так или иначе связанными с Россией.

Такое заявление сделал жкономический советник Владимира Зеленского Олег Устенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Чиновник Зеленского обнародовал список российских бизнесменов, которым по версии Киева могла быть выгодна война на Украине:

Михаил Фридман (Альфа-Банк Украина, международный инвестиционный бизнес LetterOne), Андрей Мельниченко (минерально-химическая компания ЕвроХим), Олег Дерипаска (владелец холдинга Базовый Элемент, бывший владелец ХТЗ) и Дмитрий Мазепин (“Объединенная химическая компания “Уралхим”). Последний кстати, будь то стечение обстоятельств или запланировано – в феврале перед войной, начал выкуп акций “Тольяттиазот”, – одного из крупнейших в мире производителей аммиака, транспортируемого на экспорт только через Одессу.

«Так и есть. Сейчас уже можно сказать что то, что казалось ранее хаотическими шагами, которые можно было объяснить в первую очередь бизнес-интересами – в реальности не были такими банальными бизнес-интересами и хаотическими шагами. Это все было спланировано заранее и это была как карта военных действий, которая существовала и реализовывалась у нас в Украине», – уверяет Устенко.

По словам Устенко, подобная заинтересованность российского бизнеса была нацелена не только на Украину.

«Все, что открылось сейчас с войной, показывает, что именно такое происходило и в других странах мира, в том числе и в ЕС. Давайте вспомним, как, например, Германия выстраивала свою энергетическую политику, как был перевод первых лиц Германии на руководящие должности в государственные энергетические компании РФ. То есть у них было столь много интересов и все это не было хаотическими действиями, как тогда казалось. Они четко понимали как, что и для чего делают», – заявил советник Зеленского.

По мнению Устенко нужно поручить разведке и СБУ вести работу по недопущению российского бизнеса в украинскую экономику.

«Может ли это продолжаться дальше? Точно нет, ведь уже вполне понятно, что экономика – это просто большой фронт и такого просто не может повториться. Это означает, что существует много вызовов на будущее. Даже в послевоенный период: для СБУ, разведки, в принципе, для службы экономической безопасности Украины (…) Можно отслеживать любые транзакции, можно понимать, кто и как финансирует любую компанию, кто является конечным бенефициаром – чтобы предотвратить возникновение всех этих рисков в будущем. И законодательно это тоже просто сделать. Проблема только в проведении кропотливой аналитической работы, но это точно то, что мы можем сделать сами, имея поддержку от наших союзников сейчас, и она будет идти дальше. Мы являемся членами многих международных организаций, занимающихся именно такими аспектами финансов и экономики», – подытожил советник Зеленского.

Впрочем, без каких-либо серьезных доказательств прямой заинтересованности акул российского бизнеса в обьявлении СВО на Украине и оказании ими прямого давления на президента Путина такие заявления из Киева выглядят скорее, как очередная пропагандистская уловка с целью подведения базы под антироссийские санкции в сфере экономики.