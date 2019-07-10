Советник Зеленского отправил «Путина и его банду» под трибунал и на виселицу

10.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент России Владимир Путин и его ближайшее окружение из министров и депутатов Госдумы заслуживают нового Нюрнбергского процесса за якобы развязанную против Украины неконвенционную войну.

Вместо этого Запад ведет с ними переговоры в прагматичном русле.

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Об этом в эфире youtube-канала «UKRLIFE» заявил советник команды Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно же, штуковина под названием РФ очень во многом является государством фашистским в классическом определении – государство-корпорация фашистского толка с той же примерно эффективностью, как итальянское фашистское государство времён Муссолини. То есть, это государство-корпорация», – рассуждает Потураев.

«А мы думали, у них имперские настроения», – отметила ведущая канала.

«У них всё это приправлено, потому что когда у людей столько денег, они от них начинают сходить с ума, девать их некуда и ощущение полного всевластия и безнаказанности», – отрезал эксперт.

Касаясь темы конфликта Украины с Россией, Потураев подчеркнул, что термин «гибридная война» освещает это явление лишь в российском дискурсе.

«У этой войны есть другое название, реальное, а не привнесённое Москвой, она называется неконвенционная война. Это та война, которая ведётся без объявления войны, ведётся наёмниками, ведётся всякими провокациями и так далее, то есть, Россия ведёт с нами неконвенционную войну, ни за что абсолютно не отвечает, плевать хотела на все конвенции (человечество, пережив несколько чудовищных войн, решило, что даже к такому чудовищному событию как война надо составить какие-то законы, самый известный – Женевская конвенция, есть документы о применении тех или иных боеприпасов – это всё про конвенционную войну), так вот, Россия ведёт неконвенционную войну.

Это значит, что вообще-то, конечно, если бы все называли вещи своими именами, в том числе на Западе, то эта правда закрыла бы путь к переговорам, потому что за неконвенционную войну люди садятся на скамейку трибунала, последний был Нюрнбергский, оттуда идут прямиком на виселицу, так заканчиваются неконвенционные войны.

Понятно, что с господином Путиным разговаривать с позиции, что сейчас мы поговорим, а завтра мы тебя повесим, разговор будет неконструктивным, хотя, он должен быть именно там с точки зрения того, что он сделал. Он и его вся эта банда, которые называют себя министрами, депутатами Госдумы и так далее», – мечтает советник команды шоуменов.