Советник Зеленского раскритиковал закон про мову: «пряник» лучше «кнута»

09.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский язык достаточно органично продвигался по стране за годы независимости, однако принятый недавно Радой скандальный языковой закон, будучи для многих групп людей «кнутом», может только помешать этому процессу.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил Святослав Юраш – представитель команды новоизбранного президента Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Закон о языке. Все, наверное, видели наше заявление конкретное, я к этому же могу присоединиться. Я, как украиноязычный с рождения, который вырос в украиноязычной среде, я отлично видел, с момента моего рождения до сейчас, как украинский завоёвывает Украину, и как он распространяется повсеместно. И для меня чётко понятно, что этот процесс, именно потому, что он органический, идёт лучше и быстрее. И для меня любой «кнут» в этом процессе является тем, что его замедлит, а то и остановит, либо свернёт со временем. Понятие «пряников» больше, именно к процессу украинизации, это что-то хорошее, а «кнуты» – что-то плохое, именно потому, что у них есть последствия. И со временем мы эти последствия увидим, если мы позволим этим «кнутам» умножаться касательно украинского языка в Украине», – рассказал он.

При этом на вопрос, что сделает Украина в случае требования таким меньшинством, как крымские татары, независимого государства для них, Юраш отметил, что такой вопрос среди этого народа не стоит, однако вести диалог с ними нужно и в дальнейшем.

«Во-первых, учитывая то, что диалог с Меджлисом, его улучшение, его расширение, является, в конце концов, реализацией множества обещаний, сделанных при Порошенко, и не воплощённых при Порошенко. Это, для нас, также одно из интересный и важных вопросов, мы, опять-таки, не видим этой перспективы. Лично я общался с членами, лидерами Меджлиса и такого запроса, такого заявления я не видел, даже близко. Я видел, наоборот, постоянные, чёткие их заявления, что они патриоты Украины и они желают дальше реализовывать, как они реализовывают с первого года, свои права на национальное самоопределение в составе Украины и потому я уверен, что крымские татары как раз наиболее патриотические, наиболее украинские жители Украины, и именно потому при взаимодействии с ними очень важно строить будущее Украины», – отметил представитель штаба Владимира Зеленского.

Напомним, языковой закон, раскритикованный как внутри страны, так и в ЕС, «завис» в Раде после регистрации оппозиционерами проектов постановлений, блокирующих его подписание спикером Парубием. Вернуться к этому вопросу депутаты планируют 14 мая,