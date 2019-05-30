Советник Зеленского рисует нерадостные прогнозы для Украины

30.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Любое снижение цен на сырье на мировых рынках лишает Украину шанса на рост благосостояния населения и останавливает ее ВВП.

Об этом в эфире интернет-канала UMN заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Украина может потерять 2-3% ВВП на колебаниях цен на мировом рынке, а это означает для нее стагнацию и дальнейшее обнищание населения.

«Учитывая, что мы экспортно-зависимая экономика, стоит не забывать, что 50% нашего ВВП – это экспорт, добавьте туда еще, что 60% нашего экспорта – это товары с низким уровнем добавленной стоимости. То есть любое снижение цены, что совершенно легко себе представить, на внешних рынках, автоматически ударит не просто по экспорту и по финансовой стабильности в стране, но это также будет серьезный удар в целом по и объему нашей экономики и по возможности показывать рост. В общем, по всем показателям», – сказал экономист.

Он говорит, что «малейший испуг» на внешних рынках моментально будет приводить к снижению цен на сырье, при этом десятипроцентное снижение больно может ударить Укрнаине.

«Мы можем недополучить от 2 до 3% ВВП. А это уже серьезная заявка в плохом смысле этого слова. Представьте, что уровень экономического роста, который прогнозируется по Украине находится в пределах на перспективу 3-4%. Представьте, что мировой рынок съест от нас процента 3 и мы окажемся в нулевой зоне. Трагедия для нас, потому что для того, чтобы бороться с бедностью, нужно расти процентов в 5 и выше», – заявил Устенко.