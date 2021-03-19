Советник Зеленского: Войны не будет. Россия панически боится украинскую армию

19.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Вероятность войны на Донбассе «теплится около нуля», потому что Россия боится украинской армии.

Об этом в интервью белорусскому youtube-каналу Mart заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С рациональной точки зрения полномасштабная война России против Украины ничего ей не дает кроме горя и неприятностей. В военном отношении, как бы они не хорохорились (а я с ними воевал), даже со всей своей страшной авиацией и ракетами, придя сюда, они получат жесточайшую кровавую баню. Нам тоже здорово не будет. Это будет бойня на взаимное уничтожение сторон. Они не обладают решающим превосходством против нас. Тут им не Грузия», – сказал Арестович.

Он утверждает, что ВСУ «отметелили» российских военных в 2014 году.

«Даже в 2014 году, когда был заход от 8 до 12 их батальонно-тактических групп, мы отметелили их так, что мало не покажется. Они на четырех направлениях вторгались, и только иловайская группировка выполнила свою задачу на 50%. Остальные провалены. И это при том, что они поймали нас на размахе. Наша группировка была 16, их ополчение 15, и плюс подъехало 8 тыс российских кадровых военных с артиллерией. Но даже тогда украинская армия, которая одним аккумулятором колонну заводила, так их отметелила – сотни убитых. Одних пусков ракет типа «Точка» у нас было по вторгающимся войскам несколько десятков. Там огромные санитарные потери», – сказал Арестович.

Сейчас, по его словам, украинская армия стала намного сильнее, потому что ее поддерживает НАТО.

«Но сейчас украинская армия это совсем другое. После учений, которые были в прошлом сентябре, когда стратегические бомбардировщики США заходили в учебные атаки на Крым, сопровождаемые нашими самолетами, приехали британские десантники и сделали учебную высадку в Николаеве, это же отработка конкретных сценариев. Даже если НАТО напрямую не вмешается (а таких гарантий нет), то уровень военной помощи, дипломатического и экономического давления на них будет такой, что эта операция обречена на провал», – сказал Арестович.

Киевский деятель напомнил, что СССР, чтобы «освободить или захватить Украину» в 1944 году потребовалось 2,5 млн чел. Он также пригрозил перенести войну на российскую территорию.