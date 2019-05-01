Советника Порошенко пугает возможность задержания украинских военных в Египте

01.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Обстрелы жителей республик Донбасса, имеющих российские паспорта, будут иметь для украинских военных серьезные последствия, вплоть до объявления в международный розыск.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил советник пока еще действующего президента Украины по вопросам армии Юрий Бирюков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Де-факто мы находимся в состоянии войны с Россией, де-юре – нет. Теперь мы имеем ситуацию, что с той стороны начинают свободно гулять паспорта Российской Федерации. Наши военнослужащие стараются не провоцировать и стараются только отвечать на огонь с той стороны, но представим, что с той стороны потеря, и журналисты показывают, что у погибшего бойца-сепаратиста лежит в кармане паспорт Российской Федерации. Тут Российская Федерация уже заявляет о том, что убит ее гражданин, и автоматом возбуждает уголовное дело.

С юридической точки зрения эта ситуация никчемная, но мы получим психологическую ситуацию для наших военнослужащих, что они, открывая огонь в ответ, рискуют тем, что против них возбудит уголовное дело Российская Федерация, и, может быть, потом подадут в розыск по международной линии, и где-нибудь нашего военнослужащего, который ни сном, ни духом поедет отдыхать в какой-нибудь Египет, там задержат, потому что он объявлен в розыск, вот это действительно пугает», – признался он.

При этом советник Петра Порошенко признал отсутствие у официального Киева возможности помешать выдаче паспортов на неподконтрольной части Донбасса.

«Что может в данной ситуации делать Украина, когда налицо имеется такая гибридная форма агрессии? Обращаться к международным союзникам, что и было сделано. Мы физически не можем запретить там людям получать паспорта. Мы говорим о том, что этого нельзя сделать, но это же их не остановит. Мы физически перекрыть границу сейчас тоже не в состоянии. Поэтому все, что мы можем сейчас сделать, это обращаться к союзникам», – подытожил Бирюков.