В годовщину трагедии в Одессе советники Зеленского обсуждали в Брюсселе «противодействие агрессии России»

03.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Представители команды избранного президента Украины Владимира Зеленского вчера, 2 мая, в пятую годовщину массового сожжения противников Евромайдана в Одессе, отправились в Брюссель, где обсуждали «противодействие российской агрессии».

Об этом сообщает пресс-служба избирательного штаба.

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«Вчера 2 мая советники новоизбранного президента Украины Александр Данилюк и Руслан Рябошапка встретились с послами 28 стран Европейского Союза в комитете по вопросам политики и безопасности в Брюсселе. Они ознакомили представителей ЕС с приоритетами и первыми шагами Владимира Зеленского после вступления на должность Президента. А также обсудили совместные усилия для противодействия российской агрессии», – говорится в сообщении.

«Нас заверили в полной поддержке. Есть понимание, что усиление санкций против России является необходимым», – сказал Александр Данилюк.

«Стороны обсудили активизацию работы в «нормандском формате» и противодействие провокациям России, в частности, относительно выдачи паспортов жителям временно оккупированных территорий», – также рапортует пресс-служба.

Напомним, что сам Зеленский вчера проигнорировал призывы прибыть в Одессу или сделать заявление по поводу расследования трагических событий 5-летней давности в Доме профсоюзов.