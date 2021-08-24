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24.08.2021 20:57 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Сербия, Скандал, экстремизм
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Советнику сербского члена Президиума БиГ угрожают убийством в соцсетях

Зампред правящей в Республике Сербской партии Союз независимых социал-демократов (СНДС) и советник сербского члена...

Зампред правящей в Республике Сербской партии Союз независимых социал-демократов (СНДС) и советник сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика – Радован Ковачевич, сообщил о том, что ему пригрозили убийством.

Угрозы политик получал через фейсбук от неизвестного профиля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По имеющейся информации, Ковачевич получил сообщение со следующим содержанием: «Будь осторожен, чтобы не попасть под пулю».

«Об этом событии был проинформирован дежурный прокурор Государственной прокуратуры Баня-Луки (столицы Республики Сербской – ред.), который, в свою очередь, приказал сотрудникам полиции принять все меры и действия для фиксирования преступного деяния, связанного с угрозой безопасности», – заявили в полиции сербского энтитета.

Напомним, что ситуация в Боснии и Герцеговине стала предельно напряженной после того, как ушедший в августе со своего поста Верховный представитель по БиГ, австрийский дипломат Валентин Инцкой ввел уголовную ответственность за отрицание мифического «геноцида в Сребренице».

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