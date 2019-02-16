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16.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Культура, Россия, Украина
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Советская актриса, свихнувшаяся на бандеровщине, призвала к «изоляции от России»

Украина должна изолировать себя от России, чтобы перестать чувствовать себя «младшим братом».

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила известная советская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, россиян не удастся переубедить в том, что Крым – это не русская земля, а Севастополь – часть Украины.

«Их приучили, что украинцы хуже, что мы вымышленный народ, выдуманная речь, «младший брат». Они всегда очень снисходительно к нам относились. Я этого никогда не чувствовала, потому что не позволяла этого. Чтобы там работать, надо было знать их язык. Я его знала без акцента. Они считают, что Крым русский и Севастополь «русский город» — это укоренялось не один десяток лет. Их нельзя переговорить, переучить. Наверное, надо изолировать себя от них», – заявила Роговцева.

 

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