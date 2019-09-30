Советские боеприпасы не будут вывозить из Приднестровья

30.09.2019, Москва, Елена Острякова

Большая часть боеприпасов, находящихся на складе в Кобасне (Приднестровье), будет уничтожена на месте.

Об этом в интервью агентству «Молдпрес» заявил сегодня глава миссии ОБСЕ в Кишиневе Клаус Нойкирх, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дискуссии об уничтожении на месте боеприпасов, находящихся на складе в Кобасне, ведутся, поскольку большая их часть небезопасна для транспортировки в Российскую Федерацию. Это старые боеприпасы, и мы не можем исключать возникновения опасности при их перевозке», – сказал Нойкирх.

Он напомнил, что в 2002-2003 гг. ОБСЕ способствовало выводу в Российскую Федерацию более 20 тыс. тонн боеприпасов и оружия со склада в Кобасне.

По оценке российской стороны сейчас в Колбасне находится порядка 20 тыс тонн боеприпасов, у половины из которых истекает срок хранения. Подготовительная работа к их утилизации займет порядка года. Россия готова предоставить соответствующее оборудование и специалистов.

Как подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, работы должны производиться с соблюдением тех норм безопасности, которые установлены Вооруженными силами России.

Склады в Колбасне были созданы в 40-х гг. ХХ века. В советское время 1411-й артиллерийский склад боеприпасов являлся стратегическим арсеналом Западного военного округа. Но основную часть боеприпасов сюда завезли после вывода советских войск из бывшей ГДР и Чехословакии.

По состоянию на 2000 г. объемы вооружений и боеприпасов составляли около 42 000 тонн. С 2000 по 2004 гг. отсюда было вывезено или уничтожено на месте около 50% вооружений, военной техники и боеприпасов. В настоящее время на складе по различным оценкам хранится порядка 20 тыс. тонн боеприпасов и вооружений. Склады охраняют три батальона ограниченной группы российских войск ОГРВ, а по периметру – подразделения Приднестровья.