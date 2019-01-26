Советские новогодние столы признали угрозой нацбезопасности Украины

27.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Для неокрепшего национального сознания украинских «самостийников» опасны даже картинки в интернете с изображением новогодних праздничных столов времён СССР.

Об этом в эфире «7 канала» заявил эстонский гражданин, исполнительный директор ICDS Дмитрий Теперик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему некоторые враждебные смыслы у нас возникают в информационном пространстве, кто их создаёт? Если говорить про эстонский опыт, враждебный смысл – это всё, что связано с Советским Союзом. Мы знаем, что РФ последние 20 лет усиленно реинкарнирует всю тематику, связанную с Советским Союзом.

Нам этот смысл чужой, мы его не разделяем, он чужеродный, потому что мы считаем, и это правда, что наша страна была оккупирована. То есть после развала Советского Союза не хотим, чтобы все эти смыслы ещё у нас присутствовали. Они нам насаждаются, они могут насаждаться через телевидение, могут насаждаться через якобы безобидные мемы, допустим, как новогодний стол «Обратно в Советский Союз», соответственно, всё меню такого типа. Всё, что связано с советскими памятниками, которые могут присутствовать в пространстве города», – рассказал эстонец.

«Наша цель, на самом деле, не говорить о том, что хорошо, а что плохо, потому что для каждой страны это может разделяться, наша задача понять, какие свои смыслы, свои фреймы, свои ценности есть в конкретном обществе. Учитывая историю Украины, я думаю, что их просто надо найти и осознать. Здесь есть свои полноценные смыслы, которые, конечно, своё время были заменены на советские. Здесь есть свои, которые следует развивать и на них уже строить «национальный миф», – добавил Дмитрий Теперик.