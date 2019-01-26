//exit;
27.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Украина
Просмотров:

Советские новогодние столы признали угрозой нацбезопасности Украины

Для неокрепшего национального сознания украинских «самостийников» опасны даже картинки в интернете с изображением новогодних праздничных столов времён СССР.

Об этом в эфире «7 канала» заявил эстонский гражданин, исполнительный директор ICDS Дмитрий Теперик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Почему некоторые враждебные смыслы у нас возникают в информационном пространстве, кто их создаёт? Если говорить про эстонский опыт, враждебный смысл – это всё, что связано с Советским Союзом. Мы знаем, что РФ последние 20 лет усиленно реинкарнирует всю тематику, связанную с Советским Союзом.

Нам этот смысл чужой, мы его не разделяем, он чужеродный, потому что мы считаем, и это правда, что наша страна была оккупирована. То есть после развала Советского Союза не хотим, чтобы все эти смыслы ещё у нас присутствовали. Они нам насаждаются, они могут насаждаться через телевидение, могут насаждаться через якобы безобидные мемы, допустим, как новогодний стол «Обратно в Советский Союз», соответственно, всё меню такого типа. Всё, что связано с советскими памятниками, которые могут присутствовать в пространстве города», – рассказал эстонец.

«Наша цель, на самом деле, не говорить о том, что хорошо, а что плохо, потому что для каждой страны это может разделяться, наша задача понять, какие свои смыслы, свои фреймы, свои ценности есть в конкретном обществе. Учитывая историю Украины, я думаю, что их просто надо найти и осознать. Здесь есть свои полноценные смыслы, которые, конечно, своё время были заменены на советские. Здесь есть свои, которые следует развивать и на них уже строить «национальный миф», – добавил Дмитрий Теперик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть