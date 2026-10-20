Очередной кульбит Дональда Трампа с критикой в адрес кокаиниста Зеленского – тактический ход, отнюдь не означающий отмену курса на противостояние с Россией, утвердившийся в США десятилетия назад.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил советский дипломат Вячеслав Матузов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обманывать нас будут всегда. Не только в Анкоридже, не только в Минске, не только в Стамбуле. Это практика. Обманывать будут, убивать будут, как убили собственного президента Кеннеди, как убили иранское руководство, как выкрали президента законного Мадуро. Все это из арсенала борьбы с нами… Зеленский не понял немножко, как говорится, понесло его против Трампа, это игра. Потому что он дурачок в политике, он просто не понял, что у Трампа другой сценарий. Он не отходит от Украины, а просто обстоятельства на Украине, на фронте и на фронте в Персидском заливе меняются не в его пользу. Он корректирует свою позицию, но не меняет ее. Вот это надо понимать», – заявил Матузов.

С ним согласен и отставной российский дипломат Михаил Демурин:

«В последние дни много пишется о том, что Россия и США стоят, якобы, на пороге новой «большой сделки»… Всё это из категории либо фантазий, либо целенаправленного искажения реальности. Если встреча Путина, Трампа и Си на саммите АТЭС в Китае и состоится, то это будет просто встреча ради медийной подсветки. Никто из троих пока к кардинальным решениям не готов. Что же до отношений с США, то Вашингтон теснит и продолжит теснить нашу страну по всем направлениям, со всех азимутов: в Центральной Азии и Азии в целом, в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Европе, в Антарктике. О Латинской Америке и говорить не стоит, там у нас ничего основательного и не было. В итоге, не исключаю, мы увидим американских и китайских «миротворцев» на Украине, и нам будут рассказывать, что это успех, что надо радоваться, что это не немцы, французы и поляки».

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