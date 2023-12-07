Совфед и Госдума РФ призвали спасти детей Украины

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Совет Федерации и Госдума РФ обратились сегодня к ООН, межпарламентским организациям и парламентам стран мира с призывом дать правовую и морально-этическую оценку преступным действиям украинских властей в отношении несовершеннолетних.

Сенатор Григорий Карасин назвал принятие обращения актуальным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киевский режим вошел в ступор. Даже вашингтонские и натовские покровители начинают сомневаться в эффективности сохранения поддержки Зеленского и его команды. Впереди ожесточенная борьба и конфликт в самой украинской верхушке. От новых авантюр киевской клики будут страдать невинные люди, женщины и дети. Наше обращение напомнит радикалам в Киеве о неизбежной ответственности за совершенные преступления. Их незаконные деяния получат надлежащую оценку, а преступники предстанут перед судом», – сказал Карасин.

Он сообщил, что его комиссия ведет расследование преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в парламенте, что европейские институты, призванные реагировать на преступления на Украине в отношении детей, молчат, но усилия России не бесполезны.

«Чёрная трансплантология, втягивание в сексуальную эксплуатацию, в совершение преступлений террористического характера, убийства, насилия, — всё это, к сожалению, абсолютно не находит реакции со стороны мирового сообщества. Мы долго пытались пробить брешь и сделали это. От поддержки Евросоюзом преступного киевского режима уже откололись Словакия, Венгрия, Нидерланды. Нет консенсуса на предстоящем саммите в Брюсселе. Решение о поддержке Украины не будет принято», – сказал Слуцкий.

Он ожидает в ближайшее время поддержки от нескольких европейских парламентов.

В обращении Госдумы и Совфеда говорится, что главной причиной жертв среди несовершеннолетних стало массированное применение ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры кассетных и фосфорных боеприпасов, мин и БПЛА. В документе отмечается, что дети, проживающие на Украине, «подвергаются постоянным притеснениям по языковому признаку, их преследуют за пророссийские взгляды».

Несовершеннолетних заставляют проходить боевую подготовку в полевых лагерях, выполнять задачи диверсантов, наводчиков ракетно-артиллерийских ударов, распространять дезинформацию, участвовать в террористических атаках.

Парламентарии России выступили с осуждением бездействия международных организаций. Руководители ООН «выпускают необъективные доклады по теме украинского кризиса и, таким образом, уклоняются от выполнения прямых обязанностей».