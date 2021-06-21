Совфед одобрил упрощение пребывания в РФ иностранным родственникам россиян

21.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Комитет СФ по международным делам поддержал решение расширить перечень иностранных лиц, относящихся к близким родственникам граждан РФ, а также увеличить их срок пребывания на территории России с 90 дней до одного года.

Соответствующий законопроект на заседании представил замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по его словам, проект федерального закона о внесении изменений в статьи 25 и 25.6 федерального закона «О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ» предусматривает поправки, направленные на порядок упрощения оформления частных виз, увеличения кратности и срока их действия, а также разрешённого срока пребывания на территории РФ иностранных граждан, которые являются близкими родственниками граждан РФ.

«Возможность оформить частные визы на срок до 1 года всем иностранным гражданам, которые являются близкими родственниками граждан РФ, круг которых определен в проекте настоящего федерального закона, – рассказал о законопроекте замглавы МИД. – К ним относятся понятия близкие родственники: супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и не полнородные братья и сёстры, дедушки, бабушки, внуки. То есть, круг значительно расширяется».

«Кроме того законопроектом исключается из действующего законодательства ограничение, согласно которому суммарный срок пребывания этой категории иностранных граждан на территории РФ по многократной визе не должен превышать 90 дней в течение каждого периода 180 дней – это общее правило. Таким образом, иностранные граждане близкие родственники граждан РФ смогут находиться на территории РФ в течение одного года непрерывно», – уточнил Иванов.

Кроме того, законопроект значительно упрощает въезд для указанных граждан.

«Поправки предусматривают возможность оформление деловых, учебных и рабочих [виз] сопровождающим гражданина, въезжающего в РФ, в целях прохождения лечения или в качестве членов семьи иностранного гражданина, обучающегося, или осуществляющего трудовую деятельность как квалифицированный специалист на территории РФ. То есть речь идёт о сопровождающих членах семьи этих иностранцев. Выдача деловой визы лицу, сопровождающего гражданина, въезжающего в РФ в целях прохождения лечения осуществляется на основании приглашения на въезд в РФ», – дополнил дипломат.

Отметим, что законопроект был поддержан единогласно.