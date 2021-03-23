Совфед отреагирует на разжигание межэтнической розни в региональных СМИ РФ

23.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Многие российские местные СМИ, проплаченные иноагентами и западными структурами, работают на разжигание межэтнической и межрелигиозной розни.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратите внимание, каким образом организована сетка вещания, и на каких языках она ведётся против нашей страны иноагентами. Вы просто контент сравните. Если идёт вещание на русском языке, и для средней полосы России по временным зонам – то это одна история. Если ориентируется на Сибирь – другая история, на Дальний Восток – третья, на Крым – четвёртая.

И подключаются языки тех или иных национальных образований, и если сравнить, о чём они говорят, то это неприкрытая попытка стравить друг с другом представителей разных конфессий, разных этнических групп, разогревать сепаратизм.

И здесь, первый и главный способ реагирования – это разъяснение того, что происходит, во-первых. И, во-вторых – прямой диалог с представителями соответствующих религиозных конфессий, соответствующих этнических групп, работа на региональном уровне. Мы будем этим заниматься, а при необходимости – и законодательно реагировать, но основываясь на Конституции России», – сказал он.

В свою очередь, сенатор Олег Мельниченко выразил уверенность, что все эти противоречия являются давно пройденным этапом истории.

«Если анализировать тематический ряд, который поднимается СМИ и иноагентами, в том числе и СМИ, которые вещают на нашу территорию из-за рубежа – они постоянно выбирают тему каких-то межэтнических противоречий: ущемление того или иного народа, что народ пострадал на каком-то этапе.

Хочу заметить, что все вопросы, связанные с какими-то межэтническими негативными проявлениями, ещё в девяностые годы нашим государством приняты. Мы ж давно признали перекосы, которые происходили в нашей национальной политике. Более того, не просто признали – большое количество людей получили компенсации за утраченное имущество, и так далее.

Я не понимаю, что мы опять посыпаем голову пеплом? Эту страницу давно пора перелистнуть, тем более, что это никто ни от кого не скрывает, никто не прячет – у нас огромное количество исторической литературы написано по этому поводу.

Но они же не к этому апеллируют – они апеллируют к бытовому сознанию, пытаются в него внедрять вирус национализма, межрелигиозного противоречия», – добавил сенатор.