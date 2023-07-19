Совфед предупредил о «жёстком зеркальном ответе» на поставку кассетных бомб на Украину

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Совет Федерации РФ принял сегодня обращение к иностранным парламентам и межпарламентским организациям, в котором говорится, что Вашингтон становится соучастником гибели и ранений мирных граждан, которые пострадают от использования на Украине запрещенных международной конвенцией кассетных боеприпасов.

Текст документа прокомментировал председатель комитета паламента по международным делам Григорий Карасин, передает корреспондент «ПолитНавгатора».

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«Текст обращения подготовлен с акцентом на гуманитарные последствия этого провокационного решения США. Кассетные боеприпасы спустя многие годы после завершения боевых действий могут детонировать, убивать и калечить гражданских лиц: женщин, детей, стариков. Цинизм и лицемерие американского руководства не имеют границ. Вашингтон с легкостью отказался от прежней позиции о том, что применение кассетных припасов является военным преступлением. В случае применения киевском режимом кассетных боеприпасов Российская Федерация оставляет за собой право жесткого зеркального ответа», – сказал Карасин.

В обращении указывается, что передача таких боеприпасов киевскому режиму — «свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского «контрнаступления», а «поставки «очередного «чудо-оружия», на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве», никак не повлияют на ход СВО.

Документ будет направлен во все национальные парламенты мира и международные организации. Сенаторы РФ призывают коллег ко всеобщему осуждению действий Вашингтона.