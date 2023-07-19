Совфед предупредил о «жёстком зеркальном ответе» на поставку кассетных бомб на Украину

Елена Острякова .  
19.07.2023 17:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Совет Федерации РФ принял сегодня обращение к иностранным парламентам и межпарламентским организациям, в котором говорится, что Вашингтон становится соучастником гибели и ранений мирных граждан, которые пострадают от использования на Украине запрещенных международной конвенцией кассетных боеприпасов.

Текст документа прокомментировал председатель комитета паламента по международным делам Григорий Карасин, передает корреспондент «ПолитНавгатора».

Совет Федерации РФ принял сегодня обращение к иностранным парламентам и межпарламентским организациям, в котором...

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«Текст обращения подготовлен с акцентом на гуманитарные последствия этого провокационного решения США. Кассетные боеприпасы спустя многие годы после завершения боевых действий могут детонировать, убивать и калечить гражданских лиц: женщин, детей, стариков. Цинизм и лицемерие американского руководства не имеют границ.

Вашингтон с легкостью отказался от прежней позиции о том, что применение кассетных припасов является военным преступлением. В случае применения киевском режимом кассетных боеприпасов Российская Федерация оставляет за собой право жесткого зеркального ответа», – сказал Карасин.

В обращении указывается, что передача таких боеприпасов киевскому режиму — «свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского «контрнаступления», а «поставки «очередного «чудо-оружия», на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве», никак не повлияют на ход СВО.

Документ будет направлен во все национальные парламенты мира и международные организации. Сенаторы РФ призывают коллег ко всеобщему осуждению действий Вашингтона.

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