Совфед разрешил Шойгу войти в Донбасс и врезать по зубам боевикам ВСУ

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Новости Украины

Совет Федерации РФ удовлетворил обращение президента России Владимира Путина на использование вооруженных сил для защиты ЛДНР.

Представлявший обращение замминистра обороны России Николай Панков заявил, что ситуация в Донбассе обостряется, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны взять жителей под защиту. Россия будет принимать все доступные меры для устранения угрозы миру в Донбассе», – сказал Панков.

Глава верхней палаты российского парламента прокомментировала решение Совфеда.

«Сегодняшнее решение направлено на установление мира на Донбассе. На то, чтобы остановить эту кровопролитную гражданскую войну. Чтобы впредь не допускать обстрелов мирных поселков, чтобы создать нормальные условия для жизни людей и обеспечить безопасность», – сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Вице-спикер Константин Косачев напомнил, что аналогичное решение Совет Федерации принимал в 2014 году, однако после заключения Минских соглашений оно было отозвано.

«Сегодня мы принимаем это решение в других обстоятельствах, применительно к другой ситуации. Свершено точно это решение преследует только одну цель – не допустить той самой крупномасштабной войны, о которой мечтали бы и в Киеве, и за пределами нынешней Украины, преследуя только одну цель – создать для РФ дополнительные проблемы международного характера и выставить ее в виде страны-агрессора», – сказал Косачев.