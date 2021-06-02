Совфед РФ объявил войну культурно-этническому геноциду на Украине

02.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украина встала на путь тотальной украинизации практически всех населяющих страну народов, не относящихся к украинцам.

Об этом в ходе заседания Совета Федерации РФ заявил сенатор Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский национализм приобретает всё более уродливые формы. Зеленским внесён в Раду так называемый закон о коренных народах. По этому закону коренным народам будет предоставлены широкие права в сферах образования, культуры, экономики, языка. Остальные народы будут этого лишены.

При этом коренным народом признается только то этническое сообщество, у которого за пределами Украины нет собственного государства. Это означает, что к коренным народам не будут относиться русские, а также венгры, болгары, белорусы, армяне, греки, молдаване, евреи, все те, кто проживает на территории Украины и собственно украинцами не являются в этническом отношении», – сообщил Пушков. Он отметил очевидность того, что этот законопроект направлен, прежде всего, против русских, однако подчеркнул, что дискриминация будет распространяться и на другие народы. «Если рассматривать этот закон в совокупности с другими решениями украинской власти и с другими законами, мы можем говорить, что на Украине готовится и уже осуществляется широкий культурный геноцид. То есть речь идёт о том, чтобы насильственно унифицировать, провести насильственную этническую унификацию всех народов, населяющих Украину. По сути, это ведёт к отрицанию их национальной идентичности», – объяснил сенатор.

«На Украине, по сути, исподволь осуществляется расовая доктрина. Я думаю, что нам нужно обратиться по этому поводу к руководству Венгрии, Израиля, Белоруссии, Польши, Армении, Греции, Молдавии, представители народов этих стран также будут ущемлены, как и населения России.

Мне представляется, что это долгосрочная политика украинского руководства, и нужно мобилизовать против неё те государства, те страны и ту часть мирового сообщества, которые понимают опасность такого развития событий.

Я считаю, что здесь у России особая роль и в защите прав русскоязычных на территории Украины, и в защите тех народов, в отношении которых будет осуществляться эта политика культурно-этнического геноцида», – заключил Пушков.

В свою очередь спикер СФ отметила отсутствие какой-либо реакции со стороны правовых международных структур.

«На мой взгляд, это не только культурно-языковой геноцид, это ещё такая насильственная, неприкрытая украинизация всех народов, национальностей, проживающих на территории Украины. И посмотрите, какая тишина. Где Венецианская комиссия, где ПАСЕ, где европейские структуры, которые должны внимательно следить за соблюдением всех международных конвенций, принятых на этот счёт? Полная, абсолютная тишина», – возмутилась Матвиенко.