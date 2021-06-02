Подпишись на рассылку
02.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
геноцид, Дзен, Культура, мова, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Совфед РФ объявил войну культурно-этническому геноциду на Украине

Новости УкраиныУкраина встала на путь тотальной украинизации практически всех населяющих страну народов, не относящихся к...

Украина встала на путь тотальной украинизации практически всех населяющих страну народов, не относящихся к украинцам.

Об этом в ходе заседания Совета Федерации РФ заявил сенатор Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Украинский национализм приобретает всё более уродливые формы. Зеленским внесён в Раду так называемый закон о коренных народах. По этому закону коренным народам будет предоставлены широкие права в сферах образования, культуры, экономики, языка. Остальные народы будут этого лишены.

При этом коренным народом признается только то этническое сообщество, у которого за пределами Украины нет собственного государства. Это означает, что к коренным народам не будут относиться русские, а также венгры, болгары, белорусы, армяне, греки, молдаване, евреи, все те, кто проживает на территории Украины и собственно украинцами не являются в этническом отношении», – сообщил Пушков.

Он отметил очевидность того, что этот законопроект направлен, прежде всего, против русских, однако подчеркнул, что дискриминация будет распространяться и на другие народы.

«Если рассматривать этот закон в совокупности с другими решениями украинской власти и с другими законами, мы можем говорить, что на Украине готовится и уже осуществляется широкий культурный геноцид. То есть речь идёт о том, чтобы насильственно унифицировать, провести насильственную этническую унификацию всех народов, населяющих Украину. По сути, это ведёт к отрицанию их национальной идентичности», – объяснил сенатор.

«На Украине, по сути, исподволь осуществляется расовая доктрина. Я думаю, что нам нужно обратиться по этому поводу к руководству Венгрии, Израиля, Белоруссии, Польши, Армении, Греции, Молдавии, представители народов этих стран также будут ущемлены, как и населения России.

Мне представляется, что это долгосрочная политика украинского руководства, и нужно мобилизовать против неё те государства, те страны и ту часть мирового сообщества, которые понимают опасность такого развития событий.

Я считаю, что здесь у России особая роль и в защите прав русскоязычных на территории Украины, и в защите тех народов, в отношении которых будет осуществляться эта политика культурно-этнического геноцида», – заключил Пушков.

В свою очередь спикер СФ отметила отсутствие какой-либо реакции со стороны правовых международных структур.

«На мой взгляд, это не только культурно-языковой геноцид, это ещё такая насильственная, неприкрытая украинизация всех народов, национальностей, проживающих на территории Украины. И посмотрите, какая тишина. Где Венецианская комиссия, где ПАСЕ, где европейские структуры, которые должны внимательно следить за соблюдением всех международных конвенций, принятых на этот счёт? Полная, абсолютная тишина», – возмутилась Матвиенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть