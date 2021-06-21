Совфед РФ поддержал ужесточение наказания за участие в нежелательных организациях

21.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Уголовная ответственность за участие в иностранных организациях, признанных нежелательными в РФ, может достигать 6 лет лишения свободы, но сотрудничество со следствием освободит от ареста.

Об этом на заседании Комитета СФ по международным делам заявил член Совета Федераций Федерального собрания РФ Арсен Каноков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос о федеральном законе о внесении изменений в статью 254 прим. в Уголовный Кодекс РФ статью 31 Уголовного Процессуального Кодекса РФ», – анонсировал председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

«Законом вносятся изменения в УК РФ, предусматривающие изменения уголовной ответственности за участие и за руководство деятельностью иностранной или международной неправительственной организации, по отношению, которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ её деятельности. В отдельный состав преступления выделяются деяния, связанные с участием в деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ и её деятельности, совершенные лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяния или имеющему судимость за совершение преступления, предусмотренного статьёй 284 УК РФ. Максимальное наказание предусматривается лишением свободы на срок до 4-х лет. Также предусматривается ответственность за оказание финансовых услуг заведомо предназначенных для обеспечения деятельности на территории РФ, максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет. Также предусматривается ответственность за организацию деятельности на территории РФ указанной организации, максимальное наказание предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет»,– рассказал политик.

«Примечание к статье 284 УК дополняется новым основанием об освобождении от уголовной ответственности, в случае если лицо способствовало в пресечении деятельности такой организации, для обеспечения которой предоставляло или собирало средства либо оказывало финансовые услуги, если оно активно способствовало раскрытию и расследованию преступления», – дополнил Каноков.