Совфед РФ признал братские народы частью большого Русского мира

12.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Тридцать лет назад руководители-предатели братских республик разорвали на части единство Русского мира.

Накануне Совет Федерации России сделал важный шаг на пути к исправлению этой трагической ошибки.

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Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

«Совет Федерации одобрил внесение поправок в закон «О гражданстве Российской Федерации» в части признания граждан Украины и Беларуси носителями русского языка без сдачи соответствующего экзамена. Это не только упрощает процедуру приобретения российского гражданства, но и является важным сигналом в целенаправленной политике России по восстановлению дружеских связей между братскими народами Русского мира.

Около трех десятков лет назад произошло трагическое событие – преступный сговор западных марионеток привел к распаду нашей Большой Родины. Это проложило противоестественные границы в общем культурном пространстве, разделило друзей и родственников, ослабило во всех сферах: политической, экономической, социальной и других.

Более того, для многих стран постсоветского пространства подрывные действия Запада привели к активизации и приходу к власти националистов, гонениям и притеснениям русскоязычного населения, всех несогласных с проводимой ими политикой деруссификации, искажения исторической памяти и попрания культурных ценностей. В ряде случаев это обернулось кровопролитными конфликтами, как произошло с Донбассом.

К счастью, в XXI веке Российской Федерации удалось изменить свой геополитический курс и вновь стать оплотом, точкой интеграции Русского мира.

Выступив против государственного переворота в Киеве, совершенного праворадикалами в 2014 году, народ Донбасса сделал свой цивилизационный выбор, отстоял его, и сейчас уверенно движется по курсу интеграции с Россией. Возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик стала важной вехой на этом пути.

Как видим, Российская Федерация продолжает реализацию политики по объединению сограждан, всех тех, кому родны и близки идеи Русского мира, кто ощущает свое единство с ним. И никакие жалкие старания Зеленских, Порошенко и прочих западных прихвостней не помешают этому процессу.

Верю, историческая ошибка тридцатилетней давности будет преодолена, и все мы, братские народы, сможем снова жить вместе, в единстве и дружбе, взаимной поддержке и процветании», – заключил Муратов.