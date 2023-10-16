Совфед РФ собирает персональные досье на украинских мучителей детей

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Парламентская комиссия по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима собирает досье о злодеяниях укронацистов. В него вошли факты убийств, насильственного вывоза и торговли детьми.

Об этом на заседании комиссии сообщила зампредседателя Совфеда РФ Инна Святенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы получаем информацию о том, что на освобождённых территориях находят массовые захоронения. В одной из братских могил найдено тело беременной женщины. 9 лет этот скорбный счёт растёт, а внимания к трагедии со стороны ООН, других международных структур, руководства и прессы западных государств – нет», – отметила она.

Все виды преступлений войдут в досье, которое собирает комиссия. Уже зафиксированы убийства, нарушения прав детей на медицинскую помощь, на образование, на доступ к гуманитарным благам, нарушение прав на воспитание.

«С территории, подконтрольной Киеву, продолжают насильственно вывозить детей, зачастую в неизвестном направлении. Нас очень беспокоит ситуация, когда вывезенные дети попадают в европейские страны и отдаются в чужие семьи, несмотря на то, что у них есть родители. А ведь есть случаи, когда местонахождение детей до сих пор и неизвестно. Например, у России до сих пор нет данных о порядка 400 воспитанников детских домов Мариуполя и Волновахи. Их эвакуация проходила незаконно, без какого-либо документального закрепления, и речь может идти от тысячах пострадавших», – указала Святенко.

О крайне низком уровне безопасности для детей на Украине говорит уже то, что на территории этого государства с 2014 года действовал канал по продаже детей за рубеж. Уже выявлено 8 случаев, ещё 40 находится в стадии проверки. Тогда как информация, где находятся дети, которых Россия эвакуировала в целях обеспечения безопасности, доступна и совершенно прозрачна.

«К сожалению, обстрелы со стороны Украины нарушают учебный процесс. Например, 9 октября украинские националисты обстреляли Макеевку, в результате повреждены детский сад и школы, где в момент обстрела находились ученики. Детей удалось вывести, но мы понимаем, что для каждого ребёнка – это психологическая травма. Реабилитация пострадавших детей, оказание детям наших новых регионов медицинской помощи – это отдельная большая тема. Очень сложно читать поступающие материалы: например, ребёнку из Донецка всего 10 лет, а у него в результате обстрелов рваная рана шеи, ампутация нижней челюсти, перелом костей носа и травматический шок. У ребёнка из Горловки проникающее ранение брюшной полости», – подчеркнула зампред Совфеда.

Дети из новых субъектов Российской Федерации получают медицинскую помощь не только у себя дома, но и в других регионах. Стоит вопрос о психологической реабилитации, для которой, возможно, нужна специализированная программа с участием экспертов психологов.