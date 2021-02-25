Совфед РФ взялся за реализацию концепции жёсткого противодействия США

25.02.2021, Москва, Елена Острякова

СовФед попытается заручиться поддержкой стран Азии и Африки против США в ООН.

Сенаторы инициирует разработку концепции проекта международной конвенции о противодействии вмешательству в суверенные дела государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо ли сочинять новую конвенцию, когда есть принцип в уставе и резолюциях ООН? Мне представляется, что инициатива Совета Федерации абсолютно корректна и перспективна, поскольку это будет определенное восхождение от нормы мягкого права к норме международного договора.

Можно попытаться поссорить африканские и азиатские государства с западниками и прежде всего с США, этой уже какой-то результат», – прокомментировал инициативу завкафедрой международных отношений МГИМО Александр Вылегжанин.

Такая трактовка смутила сенатора Андрея Климова, возглавляющего временную Комиссию по защите государственного суверенитета.

«Мы никого поссорить не собираемся. Мы собираемся консолидировать все силы. А кто хочет поссориться с нами, это дело их совести. Если кто-то не хочет этой консолидации, мы в праве показать это всему миру», – сказал Климов.