Совфед: «Россия отразила все кибератаки на избирательную систему»

14.09.2022  10:46 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Выборы, Дзен, Кибервойна, Политика, Россия


В России с момента старта избирательной кампании и до начала голосования было заблокировано более 29 тысяч потенциально опасных воздействий высокой степени критичности на интернет-ресурсы ЦИК.

Об этом в рамках заседания мониторинговой группы Временной комиссии СФ по защите государтсвенного суверенитета рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель совета Общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» Игорь Борисов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России с момента старта избирательной кампании и до начала голосования было заблокировано более...

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«Столько денег вкладывается англосаксонскими, немецкими и другими западными [заинтересантами] в это безнадежное дело – влиять на наши выборы. Не получилось, мы можем это сегодня четко констатировать. Российская избирательная система не была взломана и даже не пошатнулась. Хотя предпринимались беспрецедентные попытки вмешательства и давления. Останавливаться на этом Запад не собирается, а только будет усиливать свою группировку по этому направлению.

Мы на протяжение всей кампании и даже до ее старта получали информацию, в том числе, из наших нижестоящих комиссий субъектов РФ, профильных комиссий федерального собрания Общественной палаты РФ, правозащитных неправительственных организаций, что предпринимаются беспрецедентные попытки воздействовать на внутренние электоральные процедуры с целью сделать их максимально зависимыми от внешних факторов, лишив избирателей суверенного права на свой свободный выбор», – сказал Борисов.

Он привел тревожную статистику зафиксированных и оперативно нейтрализованных российскими веб-специалистами кибервмешательств.

«В период с начала объявления избирательной кампании до начала голосования было зафиксировано и заблокировано более 29 тысяч потенциально опасных воздействий высокой степени критичности на избирательную систему РФ. В июле выявлено 90 атак. Нейтрализованы средствами защиты интернет-порталов ЦИК России.

В период с начала голосования до объявления предварительных итогов голосования зафиксировано и заблокировано 300 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности. Выявлено 2 DDoS -атаки общей продолжительностью более 9 минут. Нейтрализованы средствами защиты Интернет-портала ЦИК России.

С точки зрения, что это – не случайно, а действительно направлено на срыв демократических процедур, свидетельствует статистика: 9 сентября, в первый день голосования было 68 опасных воздействий на электронные ресурсы ЦИК, 10 сентября – уже 124, 11 сентября – 173. На уровне обычного фона мы видим увеличение этих атак специально для подрыва демократических процессов волеизъявления наших граждан», – доложил общественник.

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