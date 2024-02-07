Совфед сделал то, на что Дума не решилась

Елена Острякова.  
07.02.2024 16:41
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина


Совет Федерации принял сегодня обращение к парламентам стран, поставляющим летальное оружие Украине, которое используется для убийства мирных граждан.

Его представил вице-спикер Константин Косачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Совет Федерации принял сегодня обращение к парламентам стран, поставляющим летальное оружие Украине, которое используется...

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«Страны Запада делают вид, что они здесь ни при чем, что они не являются участниками конфликта, а когда они поставляют оружие, говорят, что, дескать договариваются с украинской стороной, что будут соблюдаться так называемые правила войны. А главное правило – не бить по мирным людям. Они якобы договариваются, что не будут наноситься удары по российской территории, а все другие удары будут согласовываться с поставщиками. Но мы видим, что это абсолютно не так. Либо украинцы врут своим западным покровителям, либо западники вместе с украинцами лгут всему миру», – сказал Косачев.

Он назвал основных поставщиков оружия: США, Великобритания, Франция, Германия и Чехия.

В документе подчеркивается особый цинизм и жестокость, которыми отличаются удары, нанесенные 30 декабря 2023 года по городу Белгороду и 21 января 2024 года по городу Донецку. Cенаторы РФ призывают парламенты упомянутых государств осознать прямую ответственность своих стран за гибель мирных людей.

Спикер палаты регионов Валентина Матвиенко считает, что заявление должно быть донесено через российские посольства за рубежом до общественных организаций и граждан стран Запада.

«Очень важно, чтобы граждане Германии, Франции, Великобритании, США и Чехии знали, что за деньги налогоплательщиков закупается смертоносное оружие. Оно поставляется на Украину и с их молчаливого согласия используется исключительно против гражданского мирного населения, больниц, школ, автобусов. Причем выбираются места скопления мирных граждан», – сказала Матвиенко.

На прошлой неделе Госдума не стала прямо обвинять США в теракте, в результате которого был вероломно сбит самолет военно-транспортной авиации РФ, перевозивший украинских военнопленных, хотя американские военные, скорее всего, помогали ВСУ в управлении ЗРК «Патриот», выпустившего ракету.

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