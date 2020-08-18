18.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Украина
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«Совки и ватники». Дроздов заклеймил белорусских майданщиков


С протестами в Белоруссии не все так однозначно, как с украинским Майданом – вышедшие на улицы люди являются «ватниками», чтят советские символы и День Победы, поэтому их борьба вряд ли считается «освободительной».

Об этом в эфире 4 канала заявил одиозный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дроздов призвал не проводить параллелей между украинским и белорусским майданами и не считать белорусов братским народом.

«Я сам иногда себя ловлю на этом дежавю, когда вижу, что весь Фейсбук полностью рябит в этих рамках «Белоруссия», «Пусть живет Беларусь», эти бело-красные света. У людей, которые это ставят, которые сопереживают за сябров, за наших соседей – не братьев, а просто соседей, у них срабатывает это щемящее воспоминание с Майдана. Тут вопрос такой – если вы видите что-то похожее, господа, это не обязательно то же самое.

Иногда нужно себе задавать вопросы, чтобы видеть глубже. Когда мы говорим о белорусах, извините меня, я это скажу, это после русский второй ватный народ. Говорим, как есть. Советская память очень сильна, георгиевская лента на каждом шагу, День Победы порохом пропах, Карла Маркса, Ленина все названия улиц и так далее. Потому, когда я слежу за событиями в ватной стране, я задаю вопрос – это освободительная борьба от всего того, угнетенного советского и большевистского, красного. И вот тут как-то немного я замираю», – заявил Дроздов.


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